Lukaku al Napoli, Mertens: “Gli ho già consigliato dove mangiare”

Dries Mertens dà il benvenuto a Romelu Lukaku, l’ex attaccante azzurro ha già guidato Big Rom alla scoperta della cucina partenopea.

Il Napoli accoglie Romelu Lukaku, e Dries Mertens non perde tempo per far sentire il nuovo acquisto a casa. L’ex attaccante azzurro ha già pensato al benessere culinario del connazionale.

Dopo l’ufficialità del trasferimento di Lukaku, la pagina della nazionale belga ha pubblicato un post scherzoso:

“Chiama Ciro per consigli sui ristoranti!”

La risposta di Mertens, noto come “Ciro” tra i tifosi napoletani, non si è fatta attendere:

“Già fatto”, accompagnata da un cuore azzurro.

Questo scambio social ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi partenopei, felici di vedere il legame tra vecchie e nuove glorie belghe del Napoli.

Intanto, Antonio Conte pensa già a come utilizzare Lukaku. In conferenza stampa, il tecnico ha espresso la volontà di convocarlo per la gara contro il Parma, almeno per la panchina.

L’arrivo di Lukaku ha galvanizzato l’ambiente. Centinaia di tifosi lo hanno accolto ieri sera al suo arrivo in città, dopo le visite mediche svolte a Villa Stuart.

Ora, con i consigli gastronomici di Mertens, Lukaku è pronto per integrarsi al meglio nella realtà napoletana, in campo e fuori.