Lozano lascia Napoli: si opera in Messico, i dettagli

Hirving Lozano lascia Napoli e non giocherà l’ultima partita della stagione con lo Spezia: si opera in Messico. Una decisione che ovviamente è stata concordata con lo staff medico dei partenopei e con la società. Il Napoli non ha più nulla da chiedere a questo campionato, con il terzo posto in classifica di Serie A già blindato, quindi si può permettere il lusso di far partire anticipatamente un giocatore come Lozano. Il messicano ha rimediato l’infortunio alla spalla mentre giocava con il Messico durante la sfida con Panama, valida per le qualificazioni mondiali. Il giocatore ha stretto i denti per la volata scudetto, ma ora può pensare a ristabilirsi.

Lozano si opera alla spalla

Il giocatore non prenderà parte a Spezia-Napoli, ultima gara di campionato in cui è previsto ampio turnover con passerella per Ghoulam. Ma Lozano non giocherà nemmeno i tre match di preparazione alla Nations League della Concaf in programma a Dallas. Il rientro anticipato di Lozano per l’operazione alla spalla significa anche un recupero anticipato. Secondo Corriere dello Sport non è escluso che il giocatore possa rientrare in fretta in Italia per la riabilitazione, così da mettersi a disposizione di Spalletti per il ritiro di Dimaro che comincia il 9 luglio.