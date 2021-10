Locatelli: “Il Napoli merita il primo posto. Bisogna fermare i cori razzisti”

Manuel Locatelli si complimenta con il Napoli dice no al razzismo. Il centrocampista dell’Italia e della Juventus, parla della corsa scudetto .

LOCATELLI SUL NAPOLI

“Non siamo partiti benissimo, ma ora siamo in ripresa e abbiamo un mister che sa cosa dobbiamo fare. Il Napoli merita attualmente il primo posto in classifica, è una ottima squadra ed è partito benissimo. Occhio però anche alle altre. In lotta per la conquista del titolo c’è anche l’Inter campione e il Milan che sta facendo molto bene. Sto bene di testa ed è fondamentale per fare bene. Sicuramente sono più maturo rispetto a qualche anno fa, l’Europeo mi ha aiutato e alla Juventus ricevo tanti consigli, soprattutto dai senatori e dal mister, molto importanti”



NO AL RAZZISMO NEL CALCIO

Manuel Locatelli parla dell’episodio razzista che ha coinvolto il difensore del Napoli Koulibaly:

“Bisogna fare qualcosa subito. Si parla di razzismo da troppo tempo e non s’è mai fatto nulla… Noi come giocatori dobbiamo esporci, ma bisogna soprattutto prendere decisioni drastiche e devono farlo le istituzioni. I razzisti non dovrebbero più entrare negli stadi, certe cose non dovrebbero mai accadere, sono folli”.

LA NAZIONALE E LA JUVENTUS

Manuel Locatelli accantonato il discorso Napoli e campionato, parla delle qualificazioni mondiali e della sua Juventus.

“La Spagna è ormai un ricordo, ma la Nations non è finita qui. Anche se il portiere belga Courtois non è contento di giocare una “inutile” finale per il terzo posto. “Ognuno può dire quello che vuole. Noi ci teniamo a vincere, giochiamo in casa, e il risultato sarà importante anche per il ranking Fifa”. Il sogno era la finale ma… “Ma a questo livello contano gli episodi. La Spagna ha questo tipo di gioco fin dalle giovanili. Chissà se all’inizio si fosse messa diversamente, abbiamo compromesso la situazione all’inizio”.