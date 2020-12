LIVE Crotone-Napoli. Tutto sulla gara della 10 giornata di Serie A. Gattuso e Stroppa faccia a faccia allo Scida

PREMI F5 PER AGGIORNARE IL LIVE DI CROTONE -NAPOLI

CROTONE-NAPOLI: FORMAZIONI UFFICIALI

Formazione NAPOLI (4-3-3): Ospina – Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui – Demme, Bakayoko, Zielinski – Lozano, Insigne, Petagna. A disposizione: Maksimovic, Ghoulam, Ruiz, Lobotka, Elmas, Politano, Llorente, Mertens, Contini, Meret.

Formazione CROTONE (3-5-2): Cordaz – Cuomo, Marrone, Luperto – Pereira, Molina, Benali, Petriccione, Reca – Messias, Simy. A disposizione: Golemic, Magallan, Djidji, Vulic, Rojas, Henrique, Zanellato, Crociata, Siligardi, Riviere, Dragus, Festa.

Precedenti tutti a favore del Napoli con quattro successi, l’ultimo nel 2018 con una vittoria casalinga per 2-1. Il Crotone proverà a sbloccarsi, avendo un problema nella fase offensiva, zero reti nelle ultime tre partite di campionato.

LIVE CROTONE-NAPOLI: SECONDO TEMPO

58′ Gol Hirving Rodrigo Lozano Bahena

55′ Ripresa ancora senza squilli o azioni importanti, ma è comunque il Napoli a tenere il pallino del gioco.

50′ Cartellino rosso per Petriccione dopo un intervento con piede a martello su Demme! Marinelli dopo aver guardato l’episodio al VAR non ha dubbi.

46′ Inizia il secondo tempo di CROTONE – NAPOLI. Si riparte senza sostituzioni.

LIVE CROTONE-NAPOLI: PRIMO TEMPO

Un primo tempo giocato ad alta intensità da parte di entrambe le squadre e dove l’equilibrio è stato rotto solo grazie ad una gran giocata dei partenopei con il duo Zielinski, Insigne. Nel Crotone tanto gioco ma poca profondità. Un cambio nei calabresi, è uscito Benali per Vulic.

45′ + 2′ Fine primo tempo: CROTONE – NAPOLI 0-1.

45′ Ci saranno 2 minuti di recupero.

45′ Cartellino giallo per Cuomo che atterra Lozano partito in velocità.

41′ Crotone che nonostante lo svantaggio non sembra essersi demoralizzato e, anzi, continua a produrre gioco. Manca però nelle conclusioni.

37′ Crotone ad un passo dal pareggio! Vulic, appena entrato, colpisce al volo uno spiovente in area di Molina, ma le mani di Ospina salvano tutto.

31′ Gol Lorenzo Insigne. Crotone – NAPOLI 0-1! Rete di Insigne. Tunnel di Zielinski in mezzo al campo e assist perfetto per Insigne che si mette la palla sul destro e da fuori area fa partire un tiro a giro, che si infila sul secondo palo dove Cordaz non può arrivarci.

31′ Assist Piotr Zieliński

28′ Crotone pericoloso! Molina crossa in area dove svetta Simy che intercetta di testa ma manda a lato.

24′ Gran giocata di Insigne che pesca Petagna tra le linee, l’attaccante solo davanti a Cordaz calcia di potenza ma si fa parare la conclusione.

15′ Prova a mettere pressione il Napoli al Crotone che sembra molto attento a non farsi sorprendere.

21′ Messias prova a liberare il sinistro dal limite, palla alta sopra la traversa.

20′ Venti minuti di gioco, partita vivace con buone trame da entrambe le parti, ma ancora nessuna squadra ha preso le redini del gioco.

10′ Petagna trova spazio e mette un ottima palla in area per Insigne che controlla e calcia. Il tiro è troppo debole per impensierire Cordaz.

8′ Crotone in avanti, Messias prova il cross in area, Ospina è attento e spazza via con i pugni.

5′ Cartellino giallo per Koulibaly, che ferma Messias in modo scorretto.

1′ Subito Petagna! Sinistro a giro dal limite, palla di poco a lato.

1′ FISCHIO D’INIZIO DI CROTONE – NAPOLI. Arbitra Marinelli.

Squadre in campo, tutto pronto per il fischio d’inizio

Allo stadio Ezio Scida il Crotone ospita il Napoli per un match valido per il decimo turno del campionato di Serie A.

Nel Crotone recuperati Benali, Riviere e Siligardi, ma solo il primo partirà dall’inizio. In difesa Marrone vince il ballottaggio con Golemic, mentre in avanti giocano Messias e Simy. Nel Napoli in mezzo al campo insieme a Bakayoko giocherà Demme, solo panchina quindi per Ruiz. Ancora fuori causa Osimhen, in attacco ci sarà Petagna come unica punta con Zielinski avanzato sulla trequarti. Solo panchina per Mertens che presumibilmente entrerà a gara in corso.