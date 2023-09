Lippi esclude il Napoli dalla corsa scudetto: “Se lo giocheranno Inter, Milan e Juve “

Marcello Lippi, ex allenatore della Nazionale Italiana, condivide le sue opinioni sulla corsa allo Scudetto in Serie A e sull’esordio di Luciano Spalletti.

In una recente intervista rilasciata a CalcioSaudita.it, Marcello Lippi, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha espresso le sue opinioni sulla corsa allo Scudetto in Serie A e sull’imminente esordio di Luciano Spalletti come CT dell’Italia.

L’Esordio di Spalletti con la Nazionale

Lippi ha riservato grandi elogi a Spalletti, che farà il suo debutto alla guida della Nazionale Italiana in una partita contro la Macedonia del Nord il 9 settembre. “Penso tutto il bene possibile di Luciano. È un grande allenatore e una bella persona. Credo proprio che la Figc abbia preso una decisione felice. Sono sicuro che Spalletti saprà mettere in campo gli uomini giusti e che la sua Italia ci darà delle soddisfazioni”, ha dichiarato Lippi.

Spalletti sembra intenzionato a puntare su almeno un paio di “blocchi” di calciatori che giocano insieme anche nei loro club. Lippi approva pienamente questa idea, affermando: “I blocchi sono sempre positivi perché i ragazzi stanno insieme anche durante gli allenamenti delle loro squadre e quindi si conoscono alla perfezione. Questo può fare solo bene al gruppo Italia”.

Il Nuovo Ruolo di Roberto Mancini

Interpellato sulla scelta di Roberto Mancini di allenare la Nazionale dell’Arabia Saudita, Lippi si è astenuto dal dare giudizi. “Non sono abituato a giudicare le scelte degli altri ed anche in questo caso non lo farò. Posso dire che Roberto è una persona per bene, avrà avuto i suoi motivi”, ha aggiunto.

La Corsa allo Scudetto in Serie A

Rivolgendosi alla Serie A, Lippi vede un campionato molto competitivo ma ha escluso il Napoli dalla sua lista di contendenti al titolo. “Al momento vedo benissimo Inter e Milan. Le milanesi stanno dimostrando di avere una marcia in più e secondo me saranno loro a giocarsi il titolo”, ha osservato.

Per quanto riguarda la Juventus, Lippi ritiene che abbiano le caratteristiche di sempre: grande voglia di lottare e un interessante mix tra giovani e giocatori già affermati. “E poi non ha le Coppe, quindi potrebbe essere la terza squadra a lottare per lo scudetto”, ha concluso.

Le parole di Lippi possano hanno ricevuto i commenti negativi dei tifosi del Napoli, l’ex allenatore della Juventus ha escluso i campioni d’Italia dalla corsa al titolo senza spiegarne i motivi: Antipatia? oppure non crede in Garcia? A voi i giudizi.