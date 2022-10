Legrottaglie avvisa il Napoli: “C’è anche la Juve per lo scudetto”

Nicola Legrottaglie parla della corsa scudetto che vede il Napoli al primo posto: “La Juve può ancora rientrare“.

L’ex giocatore ai microfoni di Radio Crc ha detto: “Il campionato di quest’anno è un po’ balordo con l’interruzione del Mondiale, molte squadre verranno fuori e quindi il discorso Scudetto si potrà affrontare da febbraio-marzo. La Juve può ancora riemergere. La Roma di Mourinho non è brillante, ma ad oggi è cinica e spesso gioca sugli errori degli altri. Domenica il gioco sarà nelle mani del Napoli e la Roma cercherà l’errore degli azzurri per attaccare. La squadra di Spalletti dovrà essere brava a dominare la partita senza lasciare spazi pericolosi alla Roma“.

La Juve ha vinto questa sera con l’Empoli e si trova comunque a sette punti dalla vetta. Il Napoli ha infatti 26 punti in classifica e deve ancora giocare domenica con la Roma. Secondo Legrottaglie, però la Juve può ancora puntare a vincere il titolo, anche perché il campionato è ancora lungo ed i bianconeri possono recuperare pedine fondamentali come Chiesa e Pogba. Inoltre rientrerà a breve anche Di Maria. In questo modo Max Allegri avrà un organico più completo e secondo il mondo juventino questo basterà per compiere la grande rimonta in Serie A.