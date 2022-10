La foto di Kvaratskhelia da piccolo fa il giro del web: “Certe cose non cambiano”

Kvicha Kvaratskhelia è diventato l’idolo dei tifosi del Napoli, anche una sua foto da bambino fa il giro del web in pochissimo tempo.

La foto è stato pubblicata dal giornalista georgiano Kakha Dgebuadze e mostra un giovanissimo Kvaratkshelia accerchiato da tanti altri piccoli avversari. Il commento è emblematico: “Certe cose non cambiano mai, fin dall’infanzia perseguitato da diversi avversari“.

Ovviamente il confronto è con il Kvaratskhelia adulto. Come si è visto anche con la maglia del Napoli, spesso il georgiano viene accerchiato da due o più difensori per cercare di togliergli la palla. Anche Mourinho pensa ad una gabbia Kvaratskhelia. Ma molto spesso aumentare la marcatura non serve, anche perché in questo modo permette al giocatore di scaricare su un compagno più libero che può andare verso la porta con meno avversari intorno. Ecco perché Spalletti voleva che Kvaratskhelia giocasse molto di più con i compagni, magari sacrificando anche qualche giocata personale.