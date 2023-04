Laurientè sicuro: “Kvara e Leao i migliori posso diventare come loro”

Armand Laurienté attaccante del Sassuolo si ispira a Khvicha Kvaratskhelia del Napoli e Rafael Leao del Milan.

La fascia sinistra è il suo habitat naturale, così come lo è quello di Kvaratskhelia e Leao. I due giocatori di Napoli e Milan sono da ispirazione per Laurienté che in una intervista a Gazzetta dello Sport dice: “Ho la fortuna di giocare in una squadra che esalta le mie qualità in velocità e nell’uno contro uno. L’allenatore Dionisi crede molto in me e mi dice sempre di andare in avanti a puntare l’avversario, mi piace provare a scartare i difensori in dribbling“.

Poi aggiunge: “Kvara e Leao sono i migliori esterni offensivi del campionato, per essere come loro devo diventare più efficace. Ho tempo per arrivare al loro livello“. Laurienté ha 24 anni ed è uno degli uomini mercato del Sassuolo, società a cui è legato da un contratto fino al 2027. Durante la prossima estate Laurienté potrebbe già cambiare casacca visto l’ottimo impatto avuto con il Sassuolo. Il club neroverde lo venederebbe per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.