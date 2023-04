Salvione: “Ho una notizia positiva e una negativa sul Napoli”

Pasquale Salvione ha analizzato la vittoria del Napoli a Lecce e ha parlato della sfida contro Milan.

Pasquale Salvione, direttore del Corriere dello Sport online, è intervenuto al programma radiofonico “1 Football Club” condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio per discutere della prestazione degli azzurri. Secondo Salvione, la vittoria del Napoli a Lecce è stata una notizia positiva in ottica campionat mentre in ottica Champions la notizia è negativa, la predstazione offerta dasgli azzurri, non lascia ottimi auspici. Il Napoli dovrà ritrovare la sua voglia di primeggiare per affrontare la sfida contro il Milan, che potrebbe rivelarsi particolarmente dura.

“La vittoria, in ottica campionato, è un ottimo risultato. Vista tuttavia in ottica Champions non lascia ottimi auspici. Il Napoli dovrà ritrovare la sua voglia di primeggiare, in caso contrario la sfida contro il Milan potrebbe rivelarsi particolarmente dura. La scena delle proteste finali, sul fischio finale, mi ha lasciato ottime sensazioni sullo spirito degli azzurri. Spirito che sarà necessario in quella che sarà la bolgia di San Siro”.