Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato del mercato e delle voci che girano intorno al suo assistito a Radio Punto Nuovo.

Comincia una stagione da leader per Lorenzo Insigne, lo sa anche il suo agente che ai microfoni di Radio Punto Nuovo Sport Show dice: “Durante la scorsa stagione ha dimostrato un’ottima forma. Magari ha sbagliato qualche gol, ma bisogna ricordare che ha colpito una quantità incredibile di pali. E’ stata una stagione veramente incredibile da questo punto di vista“. Il numero 24 del Napoli è diventato oramai un punto di riferimento per Gennaro Gattuso, così come era stato anche per Ancelotti e Sarri. Prestazioni importanti per Insigne, che hanno dato adito a voci di mercato: “E’ normale che un giocatore del genere possa avere degli apprezzamenti. Se non ci fosse ci sarebbe da preoccuparsi. Ho letto – ha detto Pisacane agente di Insigne – di voci di mercato, ma non voglio commentarle“. Intanto il giocatore continua la preparazione nel ritiro di Castel di Sangro in vista della prossima stagione. Quella in cui l’attaccante si giocherà anche la convocazione in Nazionale per i prossimi Europei di calcio. “La numero 10 dell’Italia? Insigne è tranquillo, talmente tanto che a volte stupisce anche me. Non soffre la pressione, per lui è un motivo di orgoglio“.