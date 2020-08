Lozano resta a Napoli: parola degli esperti di mercato di Sky: Gattuso vede in lui delle grandi potenzialità

Mercato – Si parla di Hirving Lozano e del suo futuro che potrebbe essere ancora tinto d’azzurro. Azzuro Napoli. Nel suo consueto appuntamento con TMW, il giornalista Sky nonché esperto di mercato, Luca Marchetti, ha fatto il punto sulle trattative che coinvolgono tutti i club di A. Ecco quanto riferito sui movimenti del Napoli: “Raiola invece è andato a trovare il Napoli, nel giorno della presentazione di Osimhen e Rrahmani. E la visita è stata cordiale: non si è parlato di Bernardeschi o di Pellegrini (giocatori che in teoria possono essere inseriti nella trattativa di Milik per uno scambio), ma di Manolas e Lozano. E se sul greco non c’era neanche un dubbio sulla sua permanenza, qualche perplessità potevamo averla su Lozano. Rimane anche lui.”

Insomma, alla luce di quanto dichiarato dal noto esperto di mercato pare che gli azzurri stiano pensando di confermare Lozano n maglia azzurra. Gattuso si sta progressivamente convincendo delle qualità del giocatore (che in patria è considerato come una semidivinità, basta andare sui canali social della SSC Napoli). Lozano può restare ed esprimere tutto il suo potenziale dopo un anno che definire complicato sarebbe un eufemismo (sotto tutti i punti di vista). Definiamolo pure un anno di apprendistato. D’altra parte è vero che Lozano ha mercato, ma è altrettanto vero che la dirigenza del Napoli non potrebbe mai rivenderlo senza fare una minus valenza. Il Napoli non può permettersi di depauperare un capitale, ricordiamo infatti che prima di Osimhen era proprio Lozano l’acquisto più oneroso della storia del club.

I tifosi non sono felici di questa scelta. E’ il sintomo di un club che non è in grado di raggiungere gli obiettivi di mercato che si è prefissato.