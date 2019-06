La Moglie di Veretout: "Non ho offeso Napoli, mi avete rotto i cogl..."

Napoli mi fa paura. La Moglie di Veretout, Sabrina Merlos, risponde alle presunte dichiarazioni su Instagram.







Il Napoli non molla Veretout, il centrocampista viola piace moltissimo a De Laurentiis. Gli azzurri hanno raggiunto da tempo l’accordo con gli agenti del calciatore. Il cambio di proprietà della Fiorentina non dovrebbe complicare i piani del club azzurro.

Sul possibile passaggio al Napoli di Veretout ha parlato in una diretta instagram la moglie, Sabrina Merlos.

Secondo alcuni siti campani, la moglie di Veretout avrebbe affermato: “Mi piace Napoli, ma ho paura per i miei bambini. Mi sento più al sicuro in città quando sono con mio marito ed il suo agente, lui al Napoli guadagnerebbe il triplo, ma rischieremmo di essere uccisi“.

Lady Veretout, però, attraverso il suo profilo Instagram ha prontamente smentito di aver detto queste frasi e ha commentato: “Smettetela di raccontare le cose come volete, banda di pazzi, mi avete rotto i cogl..“.







Pregiudizi su Napoli

Sul profilo instagram della moglie di Veretout non sono mancati i soliti commenti, intrisi di pregiudizi su Napoli e offese ai Napoletani

“Hai fatto bene a Napoli ammazzano i bambini… E rapinano i giocatori… Napoli è merda”.

“La cosa che mi fa rabbrividire è che tu pensi che se uno va a Napoli gli rubano tutto e gli sparano addosso ma come cazzo si fa a pensare in questo modo ma che cazzo siamo in un film? Devi entrare nel mondo reale e non sparare sentenze solo perchè un tg ti dice una cosa perchè quello è il loro obiettivo”

“Anche se hai fatto quelle affermazioni, ti ricrederai Napoli è bellissima. Poi vedrai che non vorrai andare più via. Vi aspettiamo”.

“A Napoli vincerai scudetti e Champions , speriamo ti scippino la prima settimana , adios buffoni”