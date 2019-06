Ilicic: "Napoli? se ne sta parlando. Resto all'Atalanta ad una condizione"

Ilicic cercato dal Napoli e dai migliori top club d’Italia. Il giocatore avvisa l’Atalanta, resta se Percassi costruisce una squdra forte.







Josip Ilicic ha le idee chiare per il futuro. Il giocatore sloveno parla del futuro aprendo le porte al Napoli.

Ilicic avvisa l’Atalanta che vuole una squadra forte altrimenti sceglierà uno dei top club Italiani che lo cercano, tra i quali il Napoli. Il giocatore sa di non avere una carriera lunga davanti a se e vuole giocare per vincere.

L’ex giocatore di Palermo e Fiorentina, infatti, ha parlato ai microfoni di Ekipa24, evidenziando come non sia certo di rimanere all’Atalanta.

Ilicic accerterebbe di restare a lottare in quel di Bergamo anche nella prossima stagione, ma solo davanti a rassicurazioni sul progetto:

Ilicic tra Napoli e Atalanta

Ho offerte da alcuni top club, ma non ho detto sì a nessuno. Io ho accettato di andare al Napoli? Se ne sta solo parlando, ma io non ho firmato, quindi non ho accettato nulla. Nei prossimi giorni il mio agente incontrerà l’Atalanta, capirà quelli che sono i loro piani. E lì saprò cosa sarà meglio per me. I l mio obiettivo è quello di restare in Italia. I nomi delle squadre? I giornali italiani stanno facendo un buon lavoro.

Il Napoli spinge per avere Ilicic, il diretto interessato per ora non ci pensa “Restare all’Atalanta? Sì, ma solo a patto di essere forti. Voglio lottare per i piani alti della classifica. Se l’Atalanta me lo permetterà, sarà contento di restare. Altrimenti, sono pronto a nuove sfide. Capisco che Percassi voglia tenermi, ma io non sono giovanissimo. Non ho tanto tempo per giocare ad alti livelli. Devo ottenere il massimo possibile dalla mia carriera”.







Precassi risponde sul mercato dell’Atalanta

Il presidente dell’Atalanta ha risposto sul mercato ed indirettamente ad Ilicic