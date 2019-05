Ilicic chiude al Napoli: “Resto all’Atalanta, voglio godermi la Champions”

Josip Ilicic chiude al Napoli. Il trequartista spegne le voci di mercato e dichiara di voler restare all’Atalanta per la Champions.









Ilicic chiude le porte al Napoli. La squadra di Ancelotti sembrava in pole per il trequartista dell’Atalanta.

Gli azzurri hanno in cantiere una doppia operazione con la Dea, Ancelotti vorrebbe sia Ilicic che Castagne, ma lo svloveno, dopo la vittoria che ha sancito di fatto la qualificazione della squadra nerazzurra in Champions League ha chiuso ai partenopei:

“Resterò a Bergamo o andrò via? Io dico che rimarrò, ma devo prima parlarne con il club. Non ho mai detto di volermene andare altrove. Girano tante voci su di me? Le sento ogni anno da quanto sono in Serie A“.

Ilicic ha poi aggiunto: “Adesso voglio solo godermi questo momento della qualificazione in Champions con i compagni.







Il rapporto con Gasperini? E’ fatto di alti e bassi, ci conosciamo da tempo, è un grande allenatore, forse il migliore che io abbia mai avuto. Speriamo che resteremo insieme a lungo“.