La maglia di Maradona de la Mano de Dios all’asta: si parte da un cifra enorme

La maglia di Diego Armando Maradona con cui ha segnato i due gol all’Inghilterra al Mondiale del 1986 sarà messa all’asta. Quella maglia fu indossata dal più grande calciatore di tutti i tempi, durante il quarto di finale dei Mondiali tra Inghilterra ed Argentina. In quella partita Maradona mise a segno due gol, entrambi scalfiti nella storia del calcio e del mondo. Perché la doppietta di Maradona all’Inghilterra nel Mondiale di Messico ’86 non sono solo reti segnate su un campo da calcio, ma c’è di mezzo anche lo scontro della guerra delle Malvinas a fare da sfondo da quel match.

La Mano de Dios e il gol del secolo

Argentina-Inghilterra partita del Mondiale messicano finì 2-1. Il primo gol lo mise a segno Maradona con quella che è passata alla storia come La Mano de Dios, proprio quella maglia del Pibe de Oro, sarà messa all’asta. Lo ha annunciato Sotheby’s che ha fissato il prezzo di partenza a 4 milioni di sterline, oltre 5 milioni di euro. L’attuale proprietario è l’ex centrocampista inglese Steve Hodge, che ha scambiato la propria divisa con quella del ‘Pibe de Oro’, come da tradizione dopo che l’Argentina ha vinto la partita per 2-1 qualificandosi alla semifinale della Coppa del Mondo, che finiranno poi per vincere.

Ma in quella partita Maradona segnò anche il gol del secolo, quello che valeva per il primo e anche per il secondo gol.