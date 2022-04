Luigi De Laurentiis: “Con il Bari, in B valorizzeremo i giovani del Napoli! Multiproprietà? Non sarà come a Salerno”

Luigi De Laurentiis ha portato il Bari in serie B e si appresta a creare una sinergia con il Napoli di papà Aurelio per valorizzare i giovani calciatori azzurri.

Il Bari di Luigi De Laurentiis è stato promosso in serie B. Il figlio del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha commentato la promozione del club pugliese e ha parlato del tema della multiproprietà dei club ai microfoni della trasmissione Maracanà, su TMW Radio:

Luigi De Laurentiis sul Bari e Napoli

Quali le prospettive future del club?

“Far riesplodere una città come Bari è stata bellissima. Per il futuro, passata la sbornia della felicità per la Serie B, sto già cercando di capire come settarci. Di sicuro continueremo a dare al Bari quelle armi per mettersi un vestito sempre più bello. Ci saranno investimenti importanti per lo stadio, con tanti cambiamenti. Voglio aggiungere sempre più qualità nel nostro lavoro e soprattutto nel brand Bari”

Bari davvero molto seguito in questa stagione:

“E’ ottava come squadra italiana più seguita, ed è in Serie C. E questo è un grande orgoglio ma è anche un grande onere. I tifosi al mio arrivo mi chiesero subito la A, ma è successo anche a Napoli con mio padre. L’obiettivo però è puntare sempre più in alto”

Capitolo doppia proprietà: cosa succederà a Bari?

“Abbiamo un ricorso in atto, vedremo cosa accadrà. Abbiamo contribuito a riportare in alto una piazza così importante per il calcio italiano, in tutti i sensi, dagli sponsor alle tv. Trovarci con le gambe tagliate perché si cambia la normativa ci ritrova spalle al muro”

Che rapporto ha avuto con la città di Bari?

“Ho avuto la fortuna di arrivare come salvatore della patria. Essendo una scalata, qualche mal di pancia ci sia stato alla fine dell’anno scorso, quando si erano perse le speranze. Ma era normale che succedesse. Mi fa piacere che in questi 4 anni la tifoseria abbia apprezzato la passione messa nel Bari. La tifoseria però mi è rimasta vicina, gli ho dato tanta importanza perché sono fondamentali, sono un patrimonio di un club e vanno avvicinati sempre di più”

Quale la reazione di suo padre alla promozione?

“E’ stato molto felice, per me e per l’azienda. Non ha messo un manager di fiducia ma il figlio, ha gioito anche da padre”.

C’è un giocatore del Napoli che chiederebbe per la Serie B?

“Non ne abbiamo ancora parlato, ma il Bari può essere importante per qualche giovane del Napoli che può valorizzarsi”

Può promettere ai tifosi che non accadrà come con la Salernitana?

“Lavoreremo per non lasciare ai tifosi qualcosa e non fare come quanto visto a Salerno. Noi cercheremo di gestirla in modo più ordinato, tutto qui”