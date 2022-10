Kvaratskhelia, spunta il record che fa felice i tifosi del Napoli

Khvicha Kvaratskhelia, segna un record incredibile: 32 gare senza perdere. Con tutta l’immaginazione possibile, non troviamo un giocatore che si possa accostare al napoletano.

Khvicha Kvaratskhelia, georgiano e già per questo, per le sue origini, giocatore particolare per le scene occidentali. Con tutta l’immaginazione possibile, non troviamo un giocatore che si possa accostare al napoletano per quanto e per quello che ha fatto vedere finora. Non per la dimensione della qualità, ma per le caratteristiche .

È mostruosa la sua esplosione, così immediata da non credere a quanto mostra in campo dal primo all’ultimo minuto. Un piccolo richiamo potremmo rivolgerglielo per il finale contro il Bologna, quando il risultato era sul 3-2, quindi con l’obbligo di chiuderlo prima possibile. Un tacco, un colpettino per strappare un applauso, insomma, una concessione allo spettacolo da rinviare a partite con risultati già al sicuro. Forse l’unico vero rischio di Kvara è questo, il bombardamento delle pagine sui giornali, dei titoloni, dei servizi in tv. Dovrà pensarci Spalletti a tenerlo al riparo dal vento caldo dell’ambiente.

Il record di Kvaratskhelia che fa felice i napoletani

La cultura partenopea, a cui sono stati dedicati diversi articoli su Napolipiù.com, è ricca di superstizioni e trucchi per evitare la sfortuna e il malocchio. Esistono infatti sì delle tecniche per liberare le vittime dalla mala sorte, come il rito dell’olio per scacciare la jettatura, ma l’obiettivo di molti è quello di evitare a priori di finire sotto l’influsso di forze ed energie negative. Proprio per questo a Napoli i tifosi sono felici per il record di Kvaratskhelia ma preferiscono che non se ne parli troppo.



Il georgiano è un vero e proprio fattore con una striscia di 32 gare senza perdere: 20 goal e 14 assist tra Dinamo Batumi, Georgia e Napoli. Kvaratskhelia sta vivendo un momento magico sia con il club partenopeo che la sua nazionale, la Georgia. Il 21enne è imbattuto da quasi sette mesi, ovvero dal ko per 6-1 sul campo del CSKA Mosca nell’ultima partita con la maglia del Rubin Kazan.

Numeri incredibili per il ragazzo nato a Tiflis il 12 febbraio 2001 e che continua a stupire gara dopo gara.

“Non avete visto ancora nulla, in allenamento è molto meglio e ha tanta qualità ed è in fiducia”

Ha detto Victor Osimhen a DAZN dopo il match col Bologna.

25 vittorie e 7 pareggi, 20 goal realizzati e 14 assist in 32 partite. Dati da paura per Khvicha Kvaratskhelia, un vero e proprio incubo per gli avversari e una certezza per il Napoli di Spalletti e per la sua Georgia.