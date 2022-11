Kvaratskhelia è il calciatore più “cliccato” d’Italia: Batte Haaland e Messi

Kvaratskhelia è il calciatore più “cliccato” d’Italia dai tifosi e dagli appassionati sulla piattaforma specializzata Transfermarkt.

La sconfitta con il Liverpool, la prima dopo tredici vittorie consecutive, non rende giustizia alla squadra di Spalletti: ad Anfield ha disputato un’ottima prova ed è stata castigata da due episodi. Ma il club partenopeo ha chiuso il girone al primo posto, che lunedì conterà molto in sede di sorteggio degli ottavi di finale.

L’impatto di Kvaratskhelia con il grande calcio è stato devastante e, oltre alle sue giocate, a certificarlo sono i numeri. Il georgiano del Napoli, infatti, dal momento del suo esordio ha già raggiunto quota 8 gol più 8 assist tra Serie A e Champions League in 1128′ giocati. Il dato è ancora più impressionante se si considera che ha impiegato solo 75 giorni. ‘Kvara’ ha già fatto meglio di tanti big del nostro calcio.

Kvaratskhelia è il calciatore più “cliccato” d’Italia

Khvicha Kvaratskhelia, calciatore georgiano del Napoli, è stato il più “cliccato” e ricercato dagli utenti appassionati sulla piattaforma specializzata Transfermarkt, che ha pubblicato in queste ore i risultati.

Kvara è stato la migliore ricerca in Italia piazzandosi davanti addirittura a due mostri sacri come Haaland e Messi.