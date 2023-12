Kvaratskhelia, Dgebuadze svela la verità sul rinnovo col Napoli: “Ho parlato col papà”

Kvaratskhelia, Dgebuadze rivela la verità sul rinnovo con il Napoli. Analisi esclusiva sul momento azzurro e le sfide dell’attaccante.

Il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze ha rivelato dettagli esclusivi sulla situazione contrattuale di Kvicha Kvaratskhelia con il Napoli, gettando luce su una serie di questioni che circondano l’attaccante azzurro e la squadra di Aurelio De Laurentiis.

In un’intervista esclusiva con Radio Crc, Dgebuadze ha analizzato il momento difficile che sta attraversando il Napoli in questa stagione, sottolineando che le sfide non riguardano solo Kvaratskhelia, ma coinvolgono l’intero gruppo. “Non solo Kvara, tutto il gruppo non mostra la qualità di gioco, credo il problema sia più il sistema che un singolo giocatore”, ha affermato il giornalista georgiano.

Le critiche nei confronti della squadra sono state definite ingiuste, con Dgebuadze che esprime fiducia nel tecnico Walter Mazzarri e prevede un miglioramento a partire da gennaio. “Sono ottimista: credo che il Napoli mostrerà la sua qualità anche in questa stagione”, ha dichiarato.

Parlando del calo di rendimento di Kvaratskhelia, Dgebuadze ha espresso la sua perplessità riguardo ai cambiamenti nel gioco del giovane attaccante. “Nessuno può spiegare cosa sta accadendo nella mente di Kvara, anche io ho visto che l’anno scorso era più dinamico. Adesso è più passivo e non ci sono ragioni per spiegarlo”, ha affermato, suggerendo che potrebbe essere più una questione mentale che fisica.

La questione del rinnovo contrattuale di Kvaratskhelia è stata affrontata direttamente dal giornalista georgiano, che ha intervistato il padre e l’agente del giocatore. Dgebuadze ha assicurato che entrambi confermano la felicità e la soddisfazione di Kvaratskhelia nel Napoli, escludendo problemi legati al rinnovo. “Mi dicono che tutto sarà pronto al tempo giusto. Credo quindi che il mancato rinnovo non sia la causa delle prestazioni al di sotto del ragazzo”, ha concluso Dgebuadze.