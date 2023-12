Balotelli: “Lautaro Martinez e Osimhen insieme farebbero paura. Una coppia pazzesca”

Mario Balotelli svela i migliori attaccanti e sogna una coppia d’attacco da urlo: Lautaro Martinez e Osimhen. Analisi e opinioni su Vox to Box.

Nel corso dell’ultima puntata di Vox to Box, trasmessa sul canale Twitch di TvPlay, l’ex calciatore Mario Balotelli si è aperto su diversi temi riguardanti il calcio internazionale, esprimendo opinioni appassionate sugli attaccanti di spicco e commentando alcuni momenti salienti dell’ultima giornata di campionato.

La trasmissione ha visto Balotelli focalizzarsi sulla performance dell’Atalanta nella vittoria contro il Milan, con particolare attenzione a un gol eccezionale di Muriel. L’ex campione ha elogiato il talento del giocatore, paragonando alcune sue mosse a quelle di Ronaldo il fenomeno: “Se somiglia a Ronaldo il fenomeno? Come tecnica di base e come movenze, non per ciò che ha fatto, assomiglia alle movenze di Ronaldo il fenomeno. In certe azioni che fa sembra lui”.

Spostandosi sul tema dei contrasti fisici, Balotelli ha criticato il fallo scomposto di Lukaku, sottolineando il rischio di infortuni gravi: “Ha fatto un fallo scomposto dove ha rischiato di rompergli una gamba. Se lui lo fa a me che lo conosco, mi incazzo con lui in campo. Però poi se guardo le immagini, gli direi ‘stai tranquillo che so che non volevi farmi male’. Però è un brutto fallo ed è rosso tutta la vita”.

Il momento clou dell’intervista è stato il pensiero di Balotelli su Lautaro Martinez e Victor Osimhen: “Questo è veramente forte, che giocatore. Dico che davanti a lui in Europa ci sono solo Haaland, Kane e Mbappè. Se mi date solo Benzema del Real Madrid lo metto davanti a tutti. Lewandowski al momento è dietro anche Lukaku. Tra Osimhen e Lautaro Martinez non saprei chi scegliere anche Victor gioca molto per la squadra. Dico immaginatevi una coppia insieme, farebbero paura”.