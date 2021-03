Koulibaly infortunato con la nazionale. Il difensore del Napoli rimedia una lussazione al dito: Le ultimissime

Koulibaly infortunio con la nazionale del Senegal. Lussazione al dito per il difensore del Napoli.

Infortunio in nazionale per Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli ha riportato una lussazione al dito e salterà l’impegno contro il Congo e l’eSwatini, una piccola monarchia nell’entroterra dell’Africa meridionale.

Altra tegola in casa Napoli, Gattuso rischia di perdere ancora Koulibaly. Il difensore in ritiro con la nazionale del Senegal impegnata per le qualificazioni alla coppa D’Africa salterà le prossime due gare.

Koulibaly durante l’allenamento ha rimediato la lussazione di un dito. Il difensore è stato immediatamente soccorso e sottoposto agli esami di rito.

Secondo le notizie che arrivano dall’Africail difensore è a riposo precauzionale e salterà anche la sfida prevista il 30 marzo 2021 in Senegal, valevole per la sesta giornata della fase a gironi contro l’eSwatini.

Koulibaly non sarà rischiato da Cissé visto che nessuno dei match della nazionale sarà decisivo.

«Ma volevo essere fortemente qui per stare con i miei compagni»

ha spiegato Koulibaly in conferenza ieri, presentando la sfida con il Congo.

«Ci vediamo poche volte durante l’anno, in questa convocazione ci sono tanti compagni nuovi, dunque era importante esserci per stare con il gruppo e con il Ct».

Il calcio Napoli si è immediatamente messo in contatto con lo staff medico della nazionale del Senegal. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Il rientro in campo per Koulibaly è previsto per il 7 aprile contro la Juventus dato che alla ripresa del campionato dovrà scontare il turno di squalifica contro il Crotone.