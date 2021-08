La questione multe torna prepotente in casa Napoli, De Laurentiis ha chiesto forti risarcimenti ad Hysaj e Allan e non si escludono sorprese nei prossimi giorni. Ai microfoni di Radio Marte sulla questione multe è intervenuto Fulvio Marrucco, legale che assiste – tra gli altri – Kalidou Koulibaly. L’avvocato ha spiegato la posizione dei suoi assistiti:

“Multe Napoli per l’ammutinamento? Seguo la questione per tre giocatori, Orestis Karnezis, Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic, due dei quali non appartengono più al Napoli. Non si hanno notizie di pagamento di multe. Allo stato attuale, non abbiamo ricevuto nulla”, ha detto l’avvocato.

L’avvocato di Koulibaly, Marrucco, ha poi aggiunto: “Evoluzioni in corso? Stiamo seguendo tutto, ma, per adesso, non c’è niente. Qualcosa arriva dai media, che tracciano i contorni di una vicenda che sembrava chiusa e sopita e che, invece, risulta riaperta. Legittimamente, perché è un diritto del Napoli andare avanti e chiedere la nomina del presidente del collegio arbitrale. Mi sorprende, però, perché c’è stato un anno e mezzo di silenzio… Perché adesso? Lo ribadisco: resta un’azione legittima per Aurelio De Laurentiis, per quanto inaspettata”.

