Mady Camara piace al Napoli, il centrocampista dell’Olympiacos diventa la prima scelta per il centrocampo. Il club greco valuta il guineano 12 milioni di Euro. Non solo Mady Camara, il Napoli sta vagliando anche delle alternative. Sul taccuino del DS Cristiano Giuntoli è finito anche Sander Berge, calciatore in forza allo Sheffield. Ma anche in questo caso la quotazione del giocatore è piuttosto alta. Per quello che concerne il terzino sinistro, infine, il nome in pole è sempre quello di Emerson Palmieri, ora in forza al Chelsea”

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino il Chelsea avrebbe offerto Bakayoko agli azzurri:

“Il Chelsea ha offerto in prestito gratuito Bakayoko al Napoli. La reazione della società e di Spalletti? L’allenatore, così come Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis, ha chiesto del tempo per fare delle ulteriori valutazioni. Bakayoko potrebbe essere una soluzione da tenere in debita considerazione qualora non si riuscisse ad arrivare ad altri obiettivi (piacciono, tra gli altri, Zakaria e Berge)”.

In casa Napoli si discute anche sul futuro di Kalidou Koulibaly , Spalletti farebbe carte false per tenerlo a Napoli, di contro De Laurentiis aspetta l’offerta giusta. Il patron del Napoli valuta il difensore senegalese 55/60 milioni di euro nonostante sia un classe 1991. Solo a queste cifre potrebbe prendere corpo l’idea della cessione. Nikola Maksimovic, potrebbe clamorosamente tornare in azzurro. Il difensore serbo svincolatosi il 30 giugno scorso, potrebbe tornare a vestire la maglia azzurra, si attende l’arrivo dell’agente Fali Ramadani al Konami Center di Castel Volturno.