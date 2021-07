Nuova maglia Napoli: Amazon quarto sponsor, la data della presentazione

La nuova maglia del Napoli avrà Amazon come quarto sponsor. La notizia viene confermata sia da Corriere dello Sport che dal Corriere del Mezzogiorno. Il marchio dovrebbe campeggiare sulla manica della maglia del Napoli per la stagione 2021/22. Aurelio De Laurentiis pioniere dei multi sponsor sulle casacche ha trovato il modo per sfruttare un altro spazio sulla casacca azzurra.

Il nuovo sponsor della maglia del Napoli firmata Armani Ea7 sarà prestigioso e sarà il colosso Amazon. Non ci sono ancora le conferme definitive ma le indiscrezioni cominciano ad essere molte. Il Napoli ha già un suo store su Amazon e potrebbe rafforzare ancora di più la partenership con il colosso dell’e-commerce. Sicuramente un ottimo colpo, così come è stato quello di associare il centro sportivo di Castel Volturno a Konami.

Amazon sulla maglia del Napoli: come sarà distribuita

Intanto sono stati definiti i colori della casacca azzurra, a cui farà seguito anche tutto il materiale tecnico. Per tutto il ritiro gli azzurri continueranno ad utilizzare quello della precedente stagione firmato Kappa, con cui è stato interrotto il rapporto di collaborazione. Le nuove maglie del Napoli saranno presentate a metà agosto, molto verosimilmente il 20 agosto, ovvero a ridosso dell’avvio della nuova stagione, con il calendario già definitivo, contato di anticipi e posticipi delle prime giornate.

Per l’avvio del campionato il Napoli avrà la nuova maglia con logo Amazon sulla manica. La casacca secondo quanto scrive Corriere del Mezzogiorno verrà venduta soltanto nei negozi autorizzati e la piattaforma e-commerce di Bezos avrà un’esclusiva.