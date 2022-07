Koulibaly alla Juventus o all’estero? De Laurentiis ha già deciso ma martedì…

CALCIOMERCATO NAPOLI. KOULIBALY-NAPOLI. Il futuro di Kalidou Koulibaly è tutto un rebus. Da Torino continuano a ribadire che la Juventus desidera fortemente il difensore senegalese, che è il nome numero uno indicato da Massimiliano Allegri per sostituire il partente Matthijs De Ligt. Come detto già in passato, però, Koulibaly non vuole andare alla Juventus per rispetto dei tifosi del Napoli: un’integrità morale che non piace tanto al suo procuratore Fali Ramadani che invece dà priorità alle esigenze economiche sue e del calciatore. All’estero il nuovo capitano del Napoli piace a Barcellona e Chelsea che però non hanno ancora fatto pervenire alcuna offerta.

Ma cosa ne pensa Aurelio De Laurentiis? Una domanda che spesso i tifosi non si sono fatti. Secondo quanto raccontato da La Repubblica, il presidente non vuole trattare con la Juventus per la cessione di Koulibaly, perché non ha alcuna intenzione di rinforzare una concorrente per la lotta ai posti al vertice. Il presidente valuta il suo cartellino con un valore attorno ai 40 milioni di euro ma vorrebbe trattenere il difensore, con la speranza di rinnovargli il contratto in scadenza nel giugno 2023. Di sicuro martedì sarà una tappa fondamentale nel rapporto tra Koulibaly ed il Napoli.