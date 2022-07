Dimaro, lungo confronto Giuntoli-Spalletti a fine allenamento: faccia a faccia sul mercato

RITIRO NAPOLI. Al termine della prima seduta mattutina di allenamento a Dimaro, Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti si sono intrattenuti sul terreno di gioco per un lungo confronto. Non sarà semplice capire cosa si sono detti, tranne che uno dei protagonisti non sveli il contenuto della chiacchierata. Ma di sicuro è ipotizzabile che le due figure di riferimento del Napoli abbiano parlato molto di calciomercato. Su tutti si percepisce un’ansia generale per il futuro di Kalidou Koulibaly che arriverà martedì ed avrà molto di cui parlare con il presidente Aurelio De Laurentiis. Ma non solo il difensore senegalese, Giuntoli e Spalletti avranno dialogato anche di Mertens, Deulofeu ed Ostigard. Questo perché stamattina il Napoli ha iniziato il ritiro ma la rosa non è ancora completa