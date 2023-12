Juventus Napoli: la novità assoluta della Body Cam, un’esperienza inedita in diretta

Juventus Napoli regalerà un’inedita visuale dietro le quinte con l’utilizzo della rivoluzionaria body cam, indossata dai giocatori bianconeri.

In vista del grande confronto tra Juventus e Napoli allo Stadium di Torino, un annuncio rivoluzionario promette di regalare agli appassionati un’esperienza di prepartita completamente nuova. DAZN ha svelato un’inedita angolatura, introducendo per la prima volta in Serie A la “body cam”, che catturerà i momenti salienti del riscaldamento dei giocatori in esclusiva sulla piattaforma di live streaming.

Il Debutto della Body Cam

Il match tra Juventus e Napoli non sarà solo una sfida sul campo, ma anche un’occasione unica per i tifosi di vivere il prepartita da una prospettiva totalmente inedita. La body cam farà il suo debutto assoluto, indossata dai giocatori della Juventus durante il riscaldamento. Questo dispositivo, che promette uno sguardo esclusivo dietro le quinte, trasformerà l’esperienza di visione, portando gli spettatori al cuore dell’azione fin dai momenti precedenti al fischio d’inizio.

I calciatori della Juventus saranno i protagonisti che indosseranno la body cam, offrendo ai tifosi uno sguardo privilegiato sui preparativi che precedono il match. L’iniziativa è stata descritta come un “primo passo” verso il futuro dell’intrattenimento sportivo, sottolineando la collaborazione strategica tra DAZN, Lega Serie A e i club per introdurre innovazioni e spettacolarizzazione nel panorama calcistico italiano.

Il Commento del CEO di DAZN Italia e l’innovazione al servizio dei tifosi

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, ha commentato entusiasticamente questo nuovo approccio all’intrattenimento sportivo. Dopo il successo dell’esperimento in allenamento della scorsa stagione, Azzi ha dichiarato di essere “molto orgoglioso di questo debutto”, evidenziando come la Serie A TIM stia proiettando il calcio italiano verso il futuro dell’intrattenimento.

Con lo sviluppo di funzionalità sempre più coinvolgenti e l’uso di tecnologie innovative come la body cam, DAZN mira a offrire ai tifosi un accesso privilegiato e inedito agli eventi sportivi. La spettacolarizzazione diventa sempre più centrale nell’esperienza degli appassionati, e la body cam rappresenta un importante passo avanti in questa direzione, aprendo le porte a nuove prospettive nel mondo dello sport.