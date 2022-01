IL ROMA – Mertens in MLS: contatto. Il retroscena

Dries Mertens in Major League Soccer come Lorenzo Insigne. Una possibilità di mercato che potrebbe concretizzarsi. Il calciatore belga non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli che scade a giugno del 2022. Mertens vuole restare a Napoli, un’idea chiarita più volte. In una recente intervista ha chiaramente detto di preferire l’amore della città azzurra ai dollari statunitensi. Ovviamente questo non significa che non ci possa essere un addio. Anzi, secondo Antonio Giordano di Corriere dello Sport è probabile che Mertens lasci Napoli a fine stagione.

Calciomercato: Mertens in MLS?

Secondo quanto scrive Il Roma c’è già stato un contatto tra Mertens ed emissari della Major League Soccer. Un incontro sul Golfo di Napoli, con emissari che venivano dagli USA. “Come dargli torto, la sicurezza di una permanenza in azzurro non ce l’ha. E quindi la Major League sarebbe potuta essere una bella soluzione. Ma non è detto che non lo sia dopo l’eventuale no di De Laurentiis. Quindi quale migliore occasione per andare a giocare dagli americani, che apprezzano molto i campioni europei. In quella occasione non si concretizzò nulla. E forse di fronte ad un no americano ha capito che è il momento di insistere per preferire ai dollari gli euro di Aurelio“.

Secondo le ultime notizie è stato Mertens a rifiutare una lauta offerta del Toronto. Squadra della MLS che invece ha ingaggiato Insigne da giugno 2022. La volontà di Mertens è chiara, vuole il Napoli ed è disponibile anche a tagliarsi l’ingaggio. Se poi De Laurentiis non vorrà più saperne di lui, allora le proposte per un attaccante di questo calibro non mancheranno di certo.