Classifica senza errori arbitrali XXII giornata serie A: Il Var è un optional

Non ci ha fatto mancare proprio nulla Rocchi nel fine settimana pedatorio, ma sull’uso e disuso del VAR il problema esiste. Il VAR interviene a Milano e non a Bergamo e a Torino. Nell’era della discrezionalità arbitrale e del VAR divenuto di fatto un optional si sono adeguati i media. Ora sappiamo con certezza che dopo le maglie tirate, si possono tirare anche i capelli e il VAR non può, e deve, intervenire. Sul contatto Bernardeschi – Soppy ne sono state dette di tutti i colori, ci è mancato soltanto che qualche buontempone alla moviola evidenziasse la negligenza del friulano di non essere passato prima dal barbiere per farsi accorciare i capelli.

Penalizzate l’Udinese e l’Atalanta.

Salernitana – Lazio 0 – 3, Abisso (Nasca).

Manca un rigore alla Lazio al 90’ per mani di Vergani.

Juventus – Udinese 2 – 0, Giua (Chiffi).

Male Giua. Sul punteggio di 1 a 0 restano tanti dubbi al 43’ in area bianconera sul contatto Pellegrini – Soppy ma Giua fa cenno di continuare. Al 71’ è evidente la tirata di capelli di Bernardeschi ai danni di Soppy, ma Giua non indica il dischetto del rigore, con espulsione di Bernardeschi; neanche stavolta c’è il richiamo al VAR.

Sassuolo – Verona 2 – 4, Prontera (Mariani).

Ha ragione il tecnico emiliano sulla mancata espulsione di Ceccherini. Il fallo su Raspadori al 77’ è da cartellino giallo e il giocatore scaligero era già stato ammonito al 67’ per fallo sullo stesso Raspadori. Si era sul punteggio di 3 a 2.

Atalanta – Inter 0 – 0, Massa (Di Paolo).

Non convince ancora una volta Massa sul piano tecnico. Se restano tantissimi dubbi per due spinte in area interista è incredibile il rigore negato all’Atalanta per il mani di D’Ambrosio. Tralasciando il fallo di Perisic su Pasalic (quale vantaggio avrebbe tratto nel cadere l’atalantino davanti a Perisic e senza avversari fra lui e il portiere?), restano tanti dubbi sul mani di D’Ambrosio sul colpo di testa di Pasalic non visto da Massa e sfuggito a Di Paolo al VAR.

Milan – Spezia 1 – 2, Serra (Doveri).

Tralasciando che il cosiddetto vantaggio non è una regola e tralasciando che molto meno clamore ha suscitato l’identico operato di Orsato in Juventus – Roma (VIII giornata), a Milano si è rivisto l’intervento del VAR che altrove non c’è stato. Se è giusto l’intervento di Doveri (VAR) sull’episodio da rigore Provedel – Leão che Serra aveva visto e giudicato in maniera diversa, non si spiegano i mancati interventi al VAR di Torino e al VAR di Bergamo. Restano dubbi anche sul vantaggio milanista (Leão) preceduto dal fallo di Krunic su Manaj e il mancato intervento del VAR.

Classifica senza errori arbitrali XXII giornata

Ecco la classifica reale e virtuale

Classifica reale Classifica senza errori arbitrali Squadre Punti Squadre Punti Diff. Inter* 50 Napoli 56 +10 Milan 48 Inter* 45 -5 Napoli 46 Atalanta* 44 +2 Atalanta* 42 Milan 40 -8 Juventus 41 Roma 39 +4 Fiorentina* 35 Fiorentina* 35 Lazio 35 Lazio 35 Roma 35 Juventus 34 -7 Torino* 31 Torino* 32 +1 Verona 30 Bologna* 31 +4 Empoli 29 Empoli 30 +1 Sassuolo 28 Sassuolo 29 +1 Bologna* 27 Verona 29 -1 Udinese* 23 Sampdoria 22 +2 Spezia 22 Udinese* 22 -1 Sampdoria 20 Spezia 20 -2 Venezia* 18 Cagliari 16 Cagliari 16 Venezia* 16 -2 Genoa 12 Genoa 10 -2 Salernitana* 10 Salernitana* 10

*Una gara in meno.

