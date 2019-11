Napoli, ricorso d’urgenza sulla squalifica a Carlo Ancelotti. Il club partenopeo vuole annullare la squalifica al tecnico

IL NAPOLI PRESENTA RICORSO SULLA SQUALIFICA AD ANCELOTTI

Il Napoli non ci sta, la squalifica a Carlo Ancelotti è un provvedimento ingiusto che priverebbe la squadra della guida tecnica nella delicata trasferta di contro la Roma di Fonseca.

Dopo il caso generato da Giacomelli in Napoli-Atalanta il club azzurro si è visto squalificare anche il tecnico. Aurelio De Laurentiis secondo quanto riferisce

il ‘Corriere dello Sport’, ha presentato un ricorso d’urgenza per annullare la squalifica e permettere a Carlo Ancelotti di essere regolarmente al suo posto nel big dell’Olimpico.

Qualora la squalifica dovesse essere confermata, a guidare il Napoli sarà Davide Ancelotti, il figlio dell’allenatore nonché suo vice.

DE LAURENTIIS TELEFONA A GRAVINA

Aurelio De Laurentiis teme che ci sia la volontà di volere colpire il Napoli ed è preoccupato. Il patron azzurro ha deciso di non parlare con Nicchi e Rizzoli.

La prima telefonata l’ha fatta al presidente della Figc Gabriele Gravina. Uno sfogo pesante, come riferisce l’edizione on line del quotidiano il Mattino.

Il presidente del Napoli ha ribadito i concetti espressi in tv sull’operato dei vertici arbitrali, chiedendo a Gravina rispetto per il Napoli.

Stavolta, come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, Aurelio De Laurentiis va all’attacco del Palazzo senza mezze misure. Non ha paura di ripicche o ritorsioni: ne ha viste troppe.

Poi si sente quasi investito da una missione speciale: perché ha visto Ancelotti, il suo allenatore, quasi mortificato dalla decisione di Giacomelli di cacciarlo dal campo.

Dopo la telefonata De Laurentiis ha deciso di presentare ricorso urgente sulla squalifica a Carlo Ancelotti.