Il Mattino – Patenti nautiche facili: coinvolti tre giocatori del Napoli

Inchiesta su patenti nautiche facili, Il Mattino scrive di un coinvolgimento di tre calciatori del Napoli nell’inchiesta della Procura.

Ci sarebbero Kalidou Koulibaly, Faouzi Ghoulam e Josè Callejon nell’inchiesta sulle patenti nautiche facili a Napoli. Lo rivela Il Mattino nell’edizione odierna.

Sono trentuno gli avvisi di chiusa inchiesta a carico di ex funzionari o direttori della motorizzazione civile, direttori di scuola guida e faccendieri, al termine delle indagini condotte dalla Procura di Napoli. E sono oltre 600 le patenti sospette, documenti che potrebbero essere addirittura invalidati dopo le dovute verifiche amministrative.

Viene anche specificato che “Koulibaly, Callejon e Ghoulam non sono destinatari di atti garantiti, ma risultano comunque coinvolti in un filone di inchiesta che investe Giovanni Di Meo, ex direttore della Motorizzazione. Koulibaly e Ghoulam si sarebbero recati a fare la prova, senza però sostenerla, rimanendo sul posto per qualche minuto”. Nell’inchiesta per le patenti nautiche facili a Napoli sarebbe coinvolto anche Callejon, con il giocatore spagnolo che non si “sarebbe invece neppure scomodato, vedendosi recapitata a casa la patente nautica senza neppure incontrare i propri esaminatori. Koulibaly avrebbe seguito lo stesso iter anche per la patente di guida, presentandosi nel giorno del test, ma lasciando la commissione solo dopo qualche minuto”.