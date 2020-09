Arek Milik sul mercato, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli ha parlato con il giocatore. Non è nel progetto tecnico della società.

Nessun cambio di rotta, Cristiano Giuntoli è stato chiaro con Arek Milik non sarà preso in considerazione in questa stagione. Ovviamente il Napoli continuerà a far allenare il calciatore e lo terrà in prima squadra, ma difficilmente verrà utilizzato. Secondo quanto riferisce Il Mattino già dalle prossime amichevoli, quella di stasera col Pescara e quella di domenica con lo Sporting Lisbona, il Napoli non farà giocare Milik. Il polacco ha un contratto in scadenza nel 2021, il club lo vuole vendere ma nonostante lui abbia un accordo con la Juventus non si è mai trovato l’accordo con i bianconeri. Saltato, per il momento, anche lo scambio con la Roma. Il Napoli ora chiede solo soldi cash: 35 milioni di euro che i giallorossi non vogliono sborsare.

In questo pazzo calciomercato la situazione di Milik è delicata, Giuntoli ha comunicato la decisione del club al calciatore. Ora dovrà essere il suo entourage a trovare una via d’uscita al polacco. Va ricordato che il prossimo anno c’è anche il campionato Europeo da giocare. Se Milik dovesse vedere pochissimo il campo da gioco, allora potrebbe dimenticare una chiamata da parte del suo ct. Ovviamente anche il Napoli andrebbe perdere molto, dovendo lasciare un calciatore a parametro zero.