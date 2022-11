Il Cristo Velato a Liverpool a tifare Napoli: il geniale messaggio dei tifosi azzurri fa il giro del web – FOTO

Il Cristo Velato a Liverpool a tifare Napoli, il cartello apparso in città opera dei tifosi azzurri diventa virale.

Liverpool-Napoli scomoda anche il Cristo velato. Tra le bellezze dell’ex Capitale delle Due Sicilie c’è anche il Cristo Velato opera firmata da Giuseppe Sanmartino. L’opera è custodita all’interno del Museo Cappella San Severo insieme alla legenda che la avvolge.

Un’opera d’arte fantastica, che ha reso la Cappella di San Severo uno dei musei più visitati d’Europa. Il Cristo Velato è una delle opere più celebri e suggestive di Napoli e ha da sempre destato stupore e ammirazione. L’iconica immagine ha fatto il giro del mondo: numerosi turisti e cittadini sono rimasti affascinati dalla statua di Gesù a grandezza naturale, anche e soprattutto grazie alle leggende e ai misteri che circolano sulla sua storia.

LIVERPOOL – NAPOLI: IL MESSAGGIO DEL “CRISTO VELATO”

Riflettori puntati su Anfield dove Liverpool e Napoli, già certe del passaggio agli ottavi di Champions League si giocano il primo posto nel girone A.

Gli azzurri, reduci da un percorso netto in Europa con cinque vittorie in altrettante partite, hanno potenzialmente tre risultati a disposizione per chiudere il raggruppamento davanti al Liverpool che insegue a quota 12 punti.

La squadra di Spalletti chiuderà al primo posto nel girone sia in caso di vittoria che di pareggio.

In città sale la febbre per la grande sfida di Anfield che avrà un tifoso d’eccezione: “il Cristo velato”. In città è apparso un cartello diventato subito virale sul Web:

“Il primo Novembre chiude la Cappella di San severo, il Cristo Velato” va a Liverpool a tifare Napoli…”