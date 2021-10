Icardi e Wanda Nara si lasciano, accuse di tradimento. Ecco chi è la nuova fiamma

Wanda Nara e Mauro Icardi si lasciano. Una e coppie più chiacchierate del mondo del calcio è scoppiata a causa di un tradimento. Almeno questa è l’accusa rivolta ad Icardi. L’ex compagna Wanda Nara ha scritto sui social un messaggio che per due volte è stato pubblicato e poi cancellato, ma che lascia poco spazio alle interpretazioni: “Un’altra famiglia che hai rovinato per una tr**a”. Wanda Nara accusa di tradimento Icardi ed i due già non si seguono più sui social.

Chi è la nuova fiamma di Icardi

dall’Argentina sono sicuri, la donna con cui Icardi avrebbe tradito Wanda è Maria Eugenia Suárez, detta La China. Nata a Buenos Aires nel 1992, la bella argentina è attrice, cantante e modella molto conosciuta e apprezzata in patria. Le due donne si conoscono già da tempo e sui social ci sono anche alcuni video in cui sono insieme alle stesse feste. Pare che la stessa Wanda Nara abbia confessato di essersi separata, parlando con una giornalista argentina. Wanda Nara e Icardi sono una coppia che ha sempre fatto parlare di se. Molto attivi sui social, ma anche alle feste in giro per l’Europa. L’ex compagna era anche manager del calciatore e ne curava gli interessi nel mondo del calcio.