I migliori modi per trascorrere la prossima Festa della Repubblica

La festa della Repubblica si avvicina e quest’anno il 2 giugno cade di giovedì, lasciando spazio lì, dove è possibile, a un ponte lungo fino al weekend vicino.

Visite gratuite a Napoli

Per questo motivo sono davvero tante le cose che si possono fare a Napoli, anche gratuitamente. Ad esempio si può andare a rilassarsi tra la natura nel Parco Vergiliano. Gli amanti della street art possono invece fare un tour guidato (a offerta) o libero nel quartiere di Ponticelli e nel centro storico per ammirare le famose opere di arte di arte urbana firmate da artisti come Jorit, dedicati a personaggi simbolo della città, come ad esempio quello di Pino Daniele, di Diego Armando Maradona e del popolarissimo e amatissimo San Gennaro, patrono cittadino.

Altri luoghi da visitare

Meritano senz’altro una visita in questi giorni di festa anche l’Orto Botanico e il Castel dell’Ovo. Certo, a dire il vero, è un po’ presto per cominciare a pensare all’allestimento per il prossimo presepe natalizio ma anche San Gregorio Armeno, la storica via dei maestri artigiani, merita sempre una visita. Gli amanti dei libri possono visitare il ricchissimo catalogo della Biblioteca Nazionale.

L’arte sacra e la devozione sono sinonimi della napoletanità visitabile presso il Duomo di Napoli e nella cappella San Severo, dove milioni di turisti accorrono a visitare la statua del Cristo velato. Di domenica è invece possibile visitare gratuitamente il Maschio Angioino.

Altre alternative

Certo c'è poi chi preferisce andare a rilassarsi nell'entroterra campano, visitano l'Irpinia o il Sannio, c'è chi preferisce invece prendere l'aliscafo e perdersi tra le famose bellezze di Ischia e di Capri e c'è chi preferisce stare a casa a rilassarsi.