Giuntoli lavora ad un ex colpo del Napoli: ora vuole portare David alla Juventus

Il ds della Juventus, Cristiano Giuntoli, sta seguendo da vicino la situazione di David, già in passato nel mirino del Napoli.

Jonathan David, attaccante del Lille, sembra essere finito nel mirino della Juventus. Le sue prestazioni impressionanti e il potenziale mostrato hanno attirato l’attenzione del club bianconero, soprattutto ora che sta cercando di cedere Dusan Vlahovic a un club straniero. La possibile telefonata ‘esplorativa’ del Real Madrid per l’attaccante serbo ha spinto i dirigenti juventini a sondare il terreno e a valutare diverse opzioni sul mercato.

La presentazione di Timothy Weah, compagno di nazionale di David, ha offerto un’interessante occasione di confronto tra i due giocatori, suscitando le curiosità dei tifosi juventini su una possibile collaborazione tra i due in bianconero. Weah ha ammesso di essere amico stretto di David e di aver ricevuto richieste di informazioni sulla Juventus da parte del compagno di squadra.

Questa non è la prima volta che Jonathan David è stato oggetto dell’interesse del calcio italiano. Già in passato, il direttore sportivo della Juventus, Cristano Giuntoli, aveva manifestato interesse per il giovane attaccante canadese quando lavorava per il Napoli. Ora, con Giuntoli in una posizione chiave alla Juve, l’idea di riunire David con Weah potrebbe rappresentare una scelta strategica per rafforzare l’attacco della squadra.