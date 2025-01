“ADL mi ha chiamato per loro”: Giuffredi svela i due nomi per il Napoli

L’agente dei fratelli Esposito rivela il contatto con De Laurentiis di ritorno da Los Angeles.

Importanti novità di mercato per il Napoli. Mario Giuffredi, agente dei fratelli Esposito, ha svelato un retroscena interessante durante la trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero.

Il procuratore ha rivelato il contatto diretto con De Laurentiis: “Ieri ho sentito ADL che rientrava da Los Angeles e mi ha chiesto due calciatori della mia scuderia, sono i due giovani Esposito. Entrambi [Sebastiano e Pio, ndr.] piacciono molto sia a Manna che al presidente, che ha ribadito la sua stima nei confronti dei due ragazzi”.

Giuffredi si è poi espresso sul mercato azzurro: “Qualcosa certamente il club farà, ma prendere giocatori di alto livello a gennaio è difficile, tutti ti prendono per il collo. Secondo me si farà solo il difensore. Ovviamente questa è solo una mia idea, non conosco le trattative del club”.