Giordano: “Una bestialità distruggere Meret. Se fossi Giuntoli lo confermerei”

CALCIOMERCATO NAPOLI. Nella prestazione superlativa del Napoli non va sottovalutata la grande prova di Alex Meret. Antonio Giordano, giornalista ed inviato della redazione del Corriere dello Sport al seguito del Napoli, ha difeso a spada tratta l’ex portiere dell’Udinese, ai microfoni di Marte Sport Live, trasmissione di approfondimento sul club partenopeo in onda sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue parole: “Se fossi nei panni di Cristiano Giuntoli, confermerei Alex Meret. L’ho detto da tempo: mi è sembrata una bestialità distruggere un talento del genere e continuo a credere che abbia dentro di sé le qualità per essere un numero uno, il migliore in Italia dopo Gianluigi Donnarumma“.

“Meret ha molto più carattere degli altri, perché è andato a giocare nonostante la situazione relativa a Navas, Kepa e Trapp, cercati dalla società sul mercato”. “Lo hanno fatto passare da disadattato, invece si getta sui palloni, anche quelli più difficili. L’ho visto parlare di più, ma non mi piace quando si guarda troppo intorno per cercare Osimhen libero anziché scaricare facilmente su chi gli è vicino. Se non prende Navas e trattiene Meret, il Napoli risparmia un ingaggio clamoroso e trova un portiere straordinario sul piano progettuale: rinnova e guarda avanti”.