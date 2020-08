Ghoulam lascia Napoli, trovata una squadra in Premier League

Faouzi Ghoulam lascia Napoli, vola al Wolverhampton grazie al suo agente Jorge Mendes, lo scrive Tuttosport nell’edizione odierna.

Il destino di Faouzi Ghoulam è lontano da Napoli, piace al Wolverhampton . Il calciatore dopo due brutti infortuni non riesce a tornare quello di un tempo. Gattuso gli ha concesso qualche ‘sgambata’ in questo finale di stagione. L’algerino ha fatto intravedere anche qualche spiraglio positivo, ma poi è sempre sparito dai radar. La soluzione più ovvia è quello di cederlo, ma il suo ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione lo rende difficile da piazzare sul mercato. Così in soccorso del Napoli arrivano le sterline della Premier League, dove anche i ‘piccoli club’, grazie ad una distribuzione più equa degli introiti ed un campionato più avvincente, si possono permettere determinati acquisti.

Secondo Tuttosport il Napoli può cedere Ghoulam al Wolverhampton grazie al lavoro di Jorge Mendes. Il potentissimo agente è molto vicino ad Aurelio De Laurentiis e sta lavorando per piazzare l’algerino in Premier. Viste le condizioni del giocatore e le prospettive l’addio sembra la miglior soluzioni sia per il club che per il calciatore.