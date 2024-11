Geolier a San Siro: “È la mia prima volta da tifoso, che emozione!”

Il rapper napoletano, secondo classificato a Sanremo, presente al Meazza per Inter-Napoli

“È la prima volta per me a San Siro da tifoso”, ha rivelato Geolier ai microfoni di DAZN prima di Inter-Napoli. Il rapper napoletano, fresco del secondo posto al Festival di Sanremo, ha condiviso le sue emozioni da tifoso azzurro nel pre-partita del Meazza.

Geolier a San Siro per Inter-Napoli

“L’ultima volta ero qui a cantare, stasera sarà tutta un’altra emozione”, ha proseguito il cantante partenopeo, scherzando quando gli è stato chiesto un pronostico: “Dove si vince la partita? Non includetemi in questi discorsi!”, ha risposto ridendo.

Su Antonio Conte, Geolier non ha nascosto il suo entusiasmo: “Conte e Lukaku sono persone di carattere. Antonio lo abbiamo desiderato parecchio, abbiamo festeggiato già al suo arrivo e spero di conoscerlo presto”.

Kvara e le ambizioni azzurre

Parole al miele anche per Kvaratskhelia: “È quello che crea da solo e mette sempre la sua idea in campo”. Sul futuro della squadra, il rapper mantiene i piedi per terra: “La squadra non è ancora formata, bisogna ancora aggiustare tutto. Noi napoletani siamo scaramantici ma appena ci vediamo al primo posto cominciamo a sognare”.

E sullo scudetto, Geolier chiude con una frase che sa di manifesto: “Non ci possiamo fermare al 2023. Forza Napoli!”