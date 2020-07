Genoa-Napoli le formazioni ufficiali, Gattuso punta su Mertens e insigne

Le formazioni ufficiali di Genoa-Napoli. Al Ferraris Gennaro Gattuso si affida al tridente con Politano, Mertens e insigne.



Il Genoa di Davide Nicola sfida in casa il Napoli di Gennaro Gattuso nella 31ª giornata di Serie A, in un confronto che mette in palio punti per la zona salvezza e la zona Europa League. I liguri sono diciassettesimi in classifica con 27 punti, frutto di 69 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte, e hanno un punto di ritardo sulla quartultima posizione occupata dal Lecce (con una partita in più), i partenopei invece si trovano al 5° posto a quota 48 punti a pari merito con la Roma, con un cammino di 14 successi, 6 pareggi e 10 k.o.

GENOA-NAPOLI: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Genoa: Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Sanabria, Pinamonti.

Napoli: Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Ruiz; Politano, Mertens, Insigne.

GENOA NAPOLI DOVE VEDERLA IN TV

Genoa-Napoli si disputerà la sera di mercoledì 8 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d’inizio della partita, che sarà la 96ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma per le ore 19.30.

Sarà Sky a trasmettere la sfida Genoa-Napoli in diretta tv sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

GENOA-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Il confronto Genoa-Napoli sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno vederlo mediante Sky Go su dispositivi mobili quali smartphone e tablet oppure sul proprio pc o notebook attraverso la app per sistemi iOS e Android o collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. C’è inoltre l’opzione Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che consente a tifosi e appassionati di vedere le gare della Serie A in diretta streaming acquistando uno dei pacchetti offerti.