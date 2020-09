Gazzetta – Napoli, niente quarantena: oggi rientro a Castel Volturno

Il Napoli non sarà in quarantena, giocatori e staff sono al momento tutti negativi quindi rientreranno regolarmente a Castel Volturno.

Oggi a Castel Volturno è previsto un nuovo ciclo di tamponi, ma il Napoli per il momento non è in quarantena. Sulla questione fa il punto Gazzetta dello Sport che scrive:

Ovviamente, non avendo alcun riscontro clinico, i giocatori del Napoli si ritroveranno oggi, a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. Giuntoli, in ogni modo, ha escluso che per la squadra e lo staff tecnico possa scattare la quarantena che, in questo caso, non è previsto dal protocollo. Soltanto dopo l’esito dei tamponi si deciderà il da farsi. Tra l’altro, tutto questo avviene alla vigilia della super sfida dell’Allianz Stadium, contro la Juve in programma domenica sera, nel posticipo. Gattuso non è per niente contento, perché dovrà già fare a meno di Lorenzo Insigne che oggi si sottoporrà agli esami strumentali per avere una diagnosi precisa del danno muscolare subito dai flessori della coscia sinistra.I suoi timori sono giustificati, l’idea di poter perdere qualche altro giocatore in questi giorni non vuole nemmeno considerarla.

Dunque niente quarantena per il Napoli, almeno fino a quando non si avranno i risultati dei nuovi tamponi. Resta la preoccupazione in casa azzurra, alimentata anche dalle parole degli esperti. Secondo il virologo Pregliasco il rischio resta alto ed a Gazzetta spiega le motivazioni. Gattuso dovrà continuare a preparare la sfida con la Juventus tra le incertezze di questo momento, problemi che stanno affliggendo tutto il globo.