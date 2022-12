Gazzetta – Kvaratskhelia che fatica! Spalletti ha un piano

Gazzetta analizza le prestazioni di Kvicha Kvaratskhelia, il georgiano viene considerato non al top della forma fisica.

Kvaratskhelia è stato molto criticato dopo la prestazione contro il Crystal Palace, ma già col Villareal è apparso in una forma migliore. Non va dimenticato che il Napoli ha aumentato molto i carichi di lavoro in queste settimane, quindi avere le gambe un po’ pesanti è normale.

Kvaratskhelia non è in forma: Spalletti lo vuole recuperare

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sulle condizioni del giocatore georgiano: “Il punto è come riportare il georgiano al top nei prossimi 15 giorni, quelli che separano dal riavvio del campionato. E al tempo stesso poi mantenere a lungo la condizione. Il ragazzo ha cominciato la nuova stagione in Italia senza praticamente riposare. A inizio luglio era già a Dimaro, nel ritiro trentino del Napoli, dopo aver giocato fino a giugno. A dire il vero la Dinamo Batumi non lo ha schierato nelle partite di campionato estive per preservare il giocatore, già venduto. Ma Khvicha ha continuato ad allenarsi e ha giocato nello stesso mese di giugno ben quattro partite con la nazionale, segnando altri tre gol.

Dunque è come se in novembre il georgiano abbia fatto il suo mese vero di riposo annuale. Normale che il programma iniziato a inizio dicembre in Turchia sia stato un abito sartoriale in cui soppesare ogni carico di lavoro. Ma ora il nostro sta bene fisicamente e proprio il finale in crescendo contro il Villarreal sabato ne è la dimostrazione. La brillantezza è quella che adesso deve ritrovare in questi giorni. Quella che ha fatto a lungo la differenza in azzurro. E in questo senso la tabella è stata rispettata“.