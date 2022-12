Pioli: “Scudetto, le vinciamo tutte. Vediamo se il Napoli fa 100 punti”

Stefano Pioli parla della corsa scudetto con il Napoli, il Milan è seconda in classifica con 8 punti in meno degli uomini di Luciano Spalletti.

A gennaio riprende la marcia verso lo scudetto. In tanti sono convinti che il Napoli avrà una brusca frenata dopo la sosta e già la sconfitta contro il Villareal, nonostante fosse solo un’amichevole, ha fatto scatenare i gufi. C’è chi mette in evidenza la forma non ancora perfetta di Kvaratskhelia, chi sottolinea che Spalletti nella seconda parte di stagione ha sempre un calo evidente, com’è avvenuto anche al Napoli durante la scorsa stagione.

Pioli: “Scudetto, ce lo giochiamo col Napoli”

Al momento il Napoli ha buon margine di vantaggio sulla seconda in classifica, ma tutti sanno che 8 punti possono diventare nulla se non si tiene la giusta concentrazione. Anche perché le avversarie sono agguerrite.

Lo si capisce dalle parole di Pioli che parla di scudetto durante una intervista a Gazzetta dello Sport: “Ci crediamo. Sappiamo che il livello si è alzato e che le nostre concorrenti sono fortissime: se il Napoli manterrà questo passo incredibile fino alla fine supererà i 100 punti e dovremo solo far loro i complimenti. Ma anche il Milan ha qualità e determinazione per vincere tutte le partite, in tutte le competizioni. Siamo in corsa su quattro fronti, l’obiettivo è vincere un trofeo“.

Pioli lancia l’avviso al Napoli e si proietta verso la rimonta. Il tecnico non si vuole sbilanciare sul calciomercato di gennaio e dice: “So che ora cominceranno le domande sul tema ma i nostri acquisti saranno i giocatori che oggi sono infortunati e che recupereremo. Resto assolutamente convinto della qualità del nostro gruppo. E ripeto, al completo abbiamo le potenzialità per vincere ogni singola gara“.