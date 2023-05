Festa scudetto Napoli, la RAI e un super ospite: sarà una serata indimenticabile

La festa Scudetto del Napoli sarà trasmessa in diretta Rai. A guidare lo spettacolo sarà il presentatore e ballerino Stefano De Martino.

C’è fermento a Napoli per quella che sarà la festa Scudetto azzurra, la seconda ma ufficiale premiazione da parte della Serie A dopo un primo ‘abbozzo’ di festa andato in scena con la conquista matematica dello Scudetto sul campo dell’Udinese, alla Dacia Arena.

Saranno molteplici le iniziative in programma subito dopo il fischio finale di Napoli-Sampdoria. Quattordici maxischermi saranno allestiti per l’ultima serata il 4 giugno, nelle piazze di Napoli e di alcuni Comuni della Provincia. Questo è il progetto finale del Comune di Napoli e della Città Metropolitana, che aspettano l’approvazione della RAI per trasmettere la festa sui grandi schermi. Come riportato nell’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento si sono riuniti in prefettura per discutere di questi dettagli.

La trasmissione dovrebbe iniziare alle 21:00 e terminare alle 24:00, dopo la conclusione della partita del Napoli contro la Sampdoria, che sarà trasmessa sulla piattaforma che detiene i diritti della Serie A, DAZN. Ieri, la coppa dello scudetto è arrivata a Chiaia e oggi sarà possibile visitarla. Saranno coinvolte anche dieci città. Al momento, hanno aderito Castellammare di Stabia, Bacoli, Portici, Pozzuoli, Nola e Giugliano, ma la lista sarà completata nelle prossime ore, offrendo l’opportunità a molti appassionati di godersi lo spettacolo e festeggiare per le strade. Il party nello stadio, invece, sarà molto esclusivo. Lo show sarà condotto da Stefano De Martino. Al momento, il programma degli ospiti rimane top secret.