Cruciani smonta la festa del Napoli: “Retorica insopportabile, il popolo non ha vinto nulla!”

La frecciata di Cruciani, ai microfoni di Dritto e Rovescio, sulle celebrazioni del Napoli per la conquista del terzo Scudetto della storia.

Giuseppe Cruciani, noto conduttore radiofonico, ha espresso la sua opinione sulle celebrazioni del terzo scudetto del Napoli durante una trasmissione su Rete 4. In particolare il giornalista, intervenuto ai microfoni di Dritto e Rovescio su Rete 4, ha colto l’occasione per lanciare una frecciata ai tifosi del Napoli, definendo la loro retorica “insopportabile”.

FESTA SCUDETTO NAPOLI: PAROLE DURE DI GIUSEPPE CRUCIANI

Secondo Cruciani la vittoria del Napoli non è una rivincita del sud contro il nord, ma il risultato di una strategia sportiva della società. Il conduttore ha quindi precisato che non è il popolo di Napoli ad aver vinto, ma la società.

“La loro retorica è insopportabile. Le società vincono come da altre parti perché hanno dei progetti sportivi. La retorica del sud che è come una rivincita con il nord è ridicola. Ha vinto il popolo di Napoli? Ma quale vittoria del popolo, ha vinto la società e non il popolo”.

Non è la prima volta che Cruciani si esprime in modo critico nei confronti del Napoli e dei napoletani. Tuttavia il giornalista ha anche sottolineato di avere un grande rispetto per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che gli ha regalato una maglia azzurra.

“Non mi sono convertito al Napoli, ragazzi, state calmi. Ho soltanto fatto un omaggio ad una persona schietta e vera come Aurelio De Laurentiis. Lo apprezzo moltissimo ed ho voluto indossare la maglia che mi ha regalato. Napoli esempio da seguire? E’ normale, chi ha più debiti significa che ha gestito male”.

Le parole di Cruciani hanno scatenato diverse reazioni sui social network, con alcuni tifosi del Napoli che hanno criticato il giornalista per la sua posizione.