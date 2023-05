Lorenzo Insigne celebra il trionfo del Napoli: “La rivincita degli ultimi”

Il Napoli ha conquistato il terzo Scudetto della sua storia. A esprimere tutta la sua gioia anche l’ex capitano azzurro, Lorenzo Insigne.

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, ha espresso la sua gioia per la vittoria dello scudetto da parte della squadra azzurra, attraverso i suoi profili social. Insigne, che ha indossato la maglia del Napoli per molti anni senza mai riuscire a conquistare lo scudetto, ha deciso di trasferirsi nel Toronto della Major League Soccer durante la scorsa estate, ma non ha mai smesso di seguire la squadra partenopea con affetto.

SCUDETTO NAPOLI: “LA RIVINCITA DEGLI ULTIMI”, IL PENSIERO DI LORENZO INSIGNE

Insigne ha definito la vittoria dello scudetto come “la rivincita degli ultimi”, di coloro che non si arrendono mai. Il talento di Frattamaggiore ha elogiato il gruppo fantastico del Napoli che ha dimostrato di essere all’altezza di questo terzo scudetto.

“Oggi è la rivincita degli ultimi, di quelli che non si arrendono mai! Un gruppo fantastico che ha dimostrato di essere all’altezza di questo terzo scudetto. GRANDI RAGAZZI, con il cuore vicino a tutti voi, NAPOLI CAMPIONE”, il messaggio di Lorenzo Insigne sui suoi profili ufficiali social.

Il messaggio sui suoi profili social mette a tacere anche coloro che avevano messo in dubbio l’amore di Insigne per il Napoli dopo il suo addio alla squadra azzurra.