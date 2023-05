Roberto Insigne: “Scudetto Napoli, ho pensato molto a Lorenzo… vi dico una cosa”

Roberto Insigne ha conquistato la promozione in Serie A con il Frosinone, ma pensa anche allo scudetto del Napoli.

Oramai il Frosinone si può sentire una squadra di Serie A, la vittoria con la Reggina ha portato la squadra ciociara matematicamente nella massima serie del calcio italiano. Un campionato bellissimo quello del Frosinone allenato da Fabio Grosso.

Uno dei protagonisti della cavalcata del Frosinone è sicuramente Roberto Insigne, fratello di Lorenzo Insigne che milita in MLS. Il giocatore al termine di Frosinone-Reggina 3-1 a Sky ha detto: “Prima della partita abbiamo fatto una videochiamata con tutta la famiglia“.

Poi ha aggiunto: “Devo dire che sono molto contento per il Napoli, sono fiero per quanto sta facendo la squadra di mister Luciano Spalletti. Nella giornata di domenica, in occasione della partita del Napoli contro la Salernitana al Diego Armando Maradona, ho pensato molto a mio fratello Lorenzo, ai momenti belli e meno belli. Gli avrebbe fatto piacere vincere lo scudetto con la maglia del suo cuore, ma sarà molto contento per i suoi ex compagni“.