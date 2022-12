Feltri: “La Serie A è una farsa, disdire tutto finché tutti i soggetti coinvolti in questo scandalo non saranno fuori”

Stefano Feltri ritiene che lo scudetto 2019-19 debba essere revocato alla Juventus e assegnato di diritto al Napoli.

Secondo quanto emerso dall’indagine Prisma della procura di Torino, le operazioni fasulle architettate dai dirigenti Juventus per salvare i propri bilanci finiscono per alterare anche quelli di altre squadre. I club, di fatto pagati per il loro ruolo nella costruzione di plusvalenze inesistenti (vedi Atalanta) o alle quali viene impedito di vendere i calciatori a prezzi davvero alti, perché la Juventus deve prenderli, valorizzarli, e rivenderli a cifre stellari, drogando il mercato (vedi il caso Sassuolo e le intercettazioni sul centrocampista Manuel Locatelli).

REVOCA SCUDETTO JUVE 2019: DIAMOLO AL NAPOLI

Stefano Feltri nel suo editoriale per il quotidiano per Il Domani , mette nel mirino il campionato 2018-19 che vide la Juventus trionfare sul Napoli di Carlo Ancelotti:

“Se il calcio italiano fosse uno sport serio, la Juventus dovrebbe vedersi revocare almeno lo scudetto 2018/2019, quando ha giocato il campionato con un bilancio con patrimonio netto negativo (passività superiori alle attività), anche se i conti dichiarati non lo rivelavano.

Con i bilanci veri, la Juventus avrebbe probabilmente dovuto lanciare altri aumenti di capitali e la stessa iscrizione alla Serie A sarebbe stata a rischio.

Le rose di mezzo campionato sono costruite sulla base delle esigenze di bilancio della Juventus, dominus e ostaggio di un sistema di conti fittizi che tutti hanno fatto finta di non vedere: avversari, azionisti (anche della stessa Juventus), istituzioni del calcio, regolatori. In nessun altro settore sono tollerate simili distorsioni di una competizione corretta”.

Feltri aggiunge: “Questa Serie A è una farsa, se non fosse per una informazione complice e partigiana, anche i tifosi ne sarebbero consapevoli. E il valore dei diritti tv crollerebbe trascinando il sistema nel baratro.

Invece che commentare le misure simboliche nei mondiali in Qatar, chi ha a cuore i diritti, la legalità, e anche lo sport, dovrebbe disdire ogni abbonamento a questo calcio imbarazzante finché tutti i soggetti coinvolti in questo scandalo non saranno fuori dal sistema. A prescindere dalle risultanze dell’inchiesta penale”. Ha concluso Feltri.