Fedele: “A Napoli tifosi piagnoni, Zielinski come le luminarie al Vomero”

Enrico Fedele parla del Napoli in corsa per lo scudetto a Radio Marte, ma anche dei singoli come Piotr Zielinski al centro di molte critiche. Le prestazioni del polacco non stanno entusiasmando, qualche infortunio ha fermato la sua crescita, ma è da tempo che Zielinski non convince mai pienamente. “Lui ha un problema di personalità, di continuità. Ha numeri da grande giocatore ma sembra come le luminarie al Vomero che sono spente e si accendono tra un mese e mezzo. Con l’Hamsik di 10 anni fa sarebbe da scudetto” dice Fedele che poi sulla vittoria del titolo finale da parte del Napoli aggiunge: “Parliamo di cose concrete“.

La principale antagonista del Napoli in questo momento è il Milan che viaggia alla stessa velocità degli azzurri: “Nelle prossime 9 partite anche se il Napoli dovesse perdere dei punti avrebbe con il Milan lo scontro diretto alla pari se non con un punto in più. Noi dobbiamo pensare a questo. Il Napoli ora ha 3 partite abbordabili mentre il Milan ha 3 gare difficili. Il Napoli può perdere contro l’Inter e magari pareggiare con Atalanta e Lazio. Lasciamo perdere il discorso Scudetto, se l’obiettivo è particolare dobbiamo andare a step. Il tesoretto ci può permettere anche una battuta a vuoto“.

Secondo Fedele il Milan “negli ultimi due anni è tornato in vetta ma prima la guardavano solo l’alta classifica Ora li vedo più in difficoltà economica“. Ultima avversaria del Milan è stato il Torino accusato di non aver messo con i rossoneri la stessa grinta vista col Napoli: ” Ma smettiamola. Quando dicono che ci sono i tifosi piagnoni non sbagliano“. Fedele parla anche del derby con la Salernitana: “Ieri ho visto la Salernitana diversa, con Ribery migliore in campo. Ieri ha fatto un’impresa, ora sta nel gruppo. I derby sono sempre derby e delle volte le favorite trovano difficoltà. Però è una gara in cui sicuramente la Salernitana metterà entusiasmo. Oggi dobbiamo solamente pensare a questo Napoli“. Mentre sullo stadio Maradona e l’assenza di tifosi, Fedele conclude: “Andare allo stadio è molto disagevole. Un caro amico mio ematologo aveva un biglietto omaggio per la partita a San Siro, mi ha parlato di un’organizzazione impeccabile: tutto il contrario di ciò che c’è a Napoli. Se non miglioriamo il servizio e i trasporti sarà sempre così“.